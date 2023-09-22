نشرة المرأة والصحة| علامة على الوجه تؤكد الإصابة بسرطان البنكرياس.. ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول الخس؟.. سعر صادم لـ فستان عبير صبري في أحدث ظهور

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

بديل للأنسولين.. ابتكار جهاز جديد لعلاج مرضى السكري

توصل علماء لاختراع جهاز جديد قابل للزرع، مزودًا بـ”جهاز أكسجين” متكامل، وقد يكون بديلاً لحقن الأنسولين اليومية التي يستخدمها مرضى السكري.

تنبيه مهم.. التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري لهذه الفئات

تعتبر الإنفلونزا هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتتسبب في أعراض للإنسان، مثل “الحمى والسعال والتهاب الحلق وآلام العضلات”

برتقالي اللون.. إلهام شاهين تثير ضجة بفستانها في الغردقة| شاهد

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صور جديدة لها، خلال تواجدها في الدورة الأولى لمهرجان سينما الشباب بمدينة الغردقة.

تظهر في مرحلة مبكرة.. احذر: علامة على الوجه تؤكد الإصابة بسرطان البنكرياس

توجد أعراض واضحة تؤكد الإصابة بسرطان البنكرياس، وهو عاشر أكثر أنواع السرطان شيوعًا، ويُعرف باسم “القاتل الصامت”؛ وذلك لأن أعراضه تظهر في مراحل متأخرة، مما يجعل اكتشافه شبه مستحيل.

غطست في الثلج.. هيدي كرم تثير الجدل بهذا التحدي| صور

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مقطع فيديو، وقد ظهرت فيه وهي تغطس في الثلج، وتمارس أسلوب الاستشفاء العلاجي باستخدام الثلج.

ماركة عالمية شهيرة| سعر صادم لـ فستان عبير صبري في أحدث ظهور

نشرت الفنانة عبير صبرى صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

خاضته هيدي كرم.. تعرفي على فوائد تحدي الثلج

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مقطع فيديو، وظهرت فيه وهي تغطس في الثلج، وتمارس أسلوب الاستشفاء العلاجي باستخدام الثلج، والمعروف عنه بالعديد من الفوائد الأخرى.

الاحمرار والحساسية أخطرها.. أعراض خطيرة تدل على الإصابة بجفاف العين

جفاف العين أحد الأمراض الشائعة، ويحدث عندما لا تستطيع الدموع توفير الترطيب الكافي للعينين، وقد يحدث جفاف العين إذا كانت الدموع التي تفرزها العين غير كافية.

ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول الخس؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الخس عامة ولمرضى السكري خاصة.

بـ جمبسوت دانتيل.. هدى الإتربي تثير الجدل بإطلالة ملفتة

نشرت الفنانة هدى الإتربي، صورًا جديدة لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.