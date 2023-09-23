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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت نافع: مرونة سعر الصرف مطلب أساسى لصندوق النقد الدولي من مصر

النقد الدولي
النقد الدولي

علق الدكتور مدحت نافع الخبير الإقتصادي، على قرار البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة، قائلا :"تثبيت سعر الفائدة يعني أننا نقف في موقف الانتظار".

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بعد قرار البنك المركزي.. مفاجأة صادمة في سعر الذهب

وأضاف مدحت نافع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع الإقراض عند ١٩.٢٥٪ و٢٠. ٢٥٪، لافتا إلى أن المستويات الحالية لا تعالج ولا زادت من اي شيء ولكني أقف متفرج. 

 

قرض صندوق النقد الدولي 


وفي السياق نفسه أشار الدكتور مدحت نافع الخبير الإقتصادي، إلى أن صندوق النقد الدولي يريد مرونة أكثر في سعر الصرف وهذا الأمر طلب اساسي من قبل صندوق النقد الدولي لإستكمال القرض الخالى وتسليم باقى الدفعات لمصر


وتابع الخبير الإقتصادي، أن مصر قادرة على سداد كل التزاماتها الخارجية. 

النقد الدولي صندوق النقد اخبار التوك شو عمرو أديب البنك المركزي

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