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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب خفية وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم.. تعرف عليها

إرتفاع نسبة السكر
إرتفاع نسبة السكر في الدم

هناك عدة أسباب خفية قد تكون وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم على الرغم من المعالجة الصحيحة واتباع نظام غذائي مناسب والممارسة الرياضية. ومن بين هذه الأسباب وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

1. مقاومة الأنسولين: يحدث ذلك عندما يصبح الجسم غير قادر على استخدام الأنسولين بشكل فعال، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. قد يكون ذلك نتيجة لعوامل وراثية أو تأثيرات بيئية.

2. مشاكل في الغدة الدرقية: اضطرابات الغدة الدرقية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية (فرط الغدة الدرقية) قد تؤدي إلى عدم انخفاض نسبة السكر في الدم بشكل صحيح.

3. استخدام بعض الأدوية: بعض الأدوية مثل الكورتيكوستيرويدات وبعض أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم قد تؤثر على مستويات السكر في الدم وتحول دون انخفاضها بشكل صحيح.

4. التهابات مزمنة: بعض الحالات المرضية المزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض التهاب الأمعاء العصبي قد تتسبب في عدم استقرار مستويات السكر في الدم.

5. تغيرات هرمونية: تغيرات هرمونية مثل ارتفاع هرمونات الإجهاد (الكورتيزول) أو هرمونات النمو قد تؤثر على مستويات السكر في الدم.

تذكر أن هذه الأسباب تعتبر عامة وقد يكون هناك أسباب أخرى تختلف حسب حالتك الفردية. إذا كنت تعاني من مشكلة عدم انخفاض نسبة السكر في الدم رغم المعالجة الصحيحة، فمن الأفضل أن تستشير طبيبك لتقييم حالتك وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد السبب الدقيق ووضع خطة علاجية مناسبة.

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