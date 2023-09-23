افتتاحية سيئة للجزء الرابع من فيلم سيلفستر ستالون الشهير Expendables

حقق الجزء الرابع من سلسلة Expendables الشهيرة التي يقوم ببطولتها نجم الأكشن سيلفستر ستالون، افتتاحية سيئة وحقق حوالي 750 ألف دولار فقط ليلة أمس، مع توقعات بمزيد من الإخفاق.

وصل فيلم Expendables الجزء الرابع إلى دور العرض بعد فترة طويلة من الجدال حول أهمية وإمكانية صناعته، وبلغت ميزانيته حوالي 100 مليون دولار.

وتشير التوقعات إلى أن الجزء الرابع من Expendables سيحقق ما بين 8 إلى 10 ملايين دولار، ليصبح صاحب أسوء افتتاحية في تاريخ سلسلة الأكشن التي يقوم ببطولتها عدد كبير من النجوم.

ويعود سيلفستر ستالون إلى جانب جيسوت ستاثام لتقديم جزء جديد من فيلمهم الشهير، ويشاركهما البطولة ميجان فوكس، توني جا، ليفي تران، وغيرهم.

يطرح الجزء الجديد من سلسلة Expendable بعد حوالي 10 أعوام من عرض الجزء الثالث، وعرضت جميعها ما بين 2010 و2012 و2014، وبلغت إيراداتهم حوالي 800 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

وحقق الجزء الأول من Expendable افتتاحية جيدة بلغت 35 مليون دولار، فيما انخفض الجزء الثاني إلى 29 مليون دولار تقريبا.

تدور أحداث Expendable حول مجموعة من القتلة المأجورين الذين ينفذون عمليات في مناطق مختلفة حول العالم لصالح جهات حكومية أو رجال عصابات مقابل الأموال، لكن مع مرور الوقت أصبحت نيتهم في العمل خيرية، ويقررون القيام بالأمر على طريقتهم الخاصة طوال الوقت.