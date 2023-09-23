ما هو تاريخ المولد النبوي 2023 وإجازته؟.. ترقبه بعد 84 ساعة

يحدد استفهام ما هو تاريخ المولد النبوي 2023 في مصر ؟ موعدنا مع الانفراجة وزوال الغمة، فكما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حياته هو الرحمة المهداة من ربنا جل وعلا، فإنه لايزال سبب وسبيل النجاة من مهالك الدنيا وشفيعنا يوم الحساب، ومن ثم يبحث الجميع عن ما هو تاريخ المولد النبوي 2023 فلا يمكن لعاقل تجاهله أو تضييع فضل ونفحات يوم مولد أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-، وهو يوم شفاعة وبركات ونفحات وخيرات، تدفعنا للاحتفال به وانتظاره كمسلمين ، لعلنا فيه نفوز بنفحة تخفف عنا شقاء الدنيا وكدر العيش ، لذا يعد تاريخ المولد النبوي 2023 من أهم التواريخ ، التي ينبغي تحريها والاستعداد لها حيث يحدد ما هو تاريخ المولد النبوي 2023 موعدنا مع ألطاف الله تعالى بنا ورفع البلاء عنا .

ما هو تاريخ المولد النبوي 2023

حددت دارُ الإفتاءِ المصريةُ ، ما هو تاريخ المولد النبوي 2023 في مصر ؟، حيث يحين موعد المولد النبوي بالتقويم الهجري يوم 12 ربيع الأول، وبناء عليه فإنه يوم الأربعاء القادم الموافق 27 سبتمبر 2023م، في حين يبدأ الاحتفال به على وجه التحديد من بعد مغرب يوم الثلاثاء الحادي عشر من ربيع الأول لعام 1445هـ، والموافق 26 من سبتمبر الجاري 2023م، حيث تبدأ ليلة الاحتفال بالمولد النبوي 2023 ، وحتى مغرب اليوم التالي الأربعاء الموافق 27 سبتمبر ، تحل ذكرى ميلاد الهادي البشير والذي توافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1445 هـ.

وذلك من خلال استطلاع هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، بعد غروب شمس يوم الخميس الماضي الموافق التاسع والعشرين من شهر صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وتحقَّقَ لديها شرعًا وفقًا لنتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ، أن السبت الماضي الموافق 16 من سبتمبر 2023م هو غرة شهر ربيع الأول.

ويحل شهر ربيع الأول من كل عام ليجمع كلمة المسلمين في ربوع الأرض على إحياء ذكرى ميلاد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الذكرى التي دأبت المجتمعات الإسلامية على إحيائها بأمسيات وحلقات ذكر وغيرها من الأمور التي اعتادت الفرق الإسلامية على اختلافها أن تقيمه في الاحتفال، ويتساءل الجميع عن موعد الاحتفال بهذا اليوم.

و لعل سؤال ما هو تاريخ المولد النبوي 2023 ، من أكثر الأسئلة التي تشغل أذهان المسلمين، حيث إن المولد النبوي الشريف له اهتمام خاص من المصريين ويأكلون فيها حلوى المولد النبوي، والاحتفال بالمولد النبوي الكريم عمل من الأعمال الجليلة، ومظهر من المظاهر الطيبة، وبرهان يتجلى فيه حب هذه الأمة لنبيها وتعلقها برسولها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وحدد علماء الفلك موعد المولد النبوي 2023 ، الذي يوافق فلكيًا الأربعاء 27 سبتمبر 2023، الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول.

ما هو تاريخ مولد النبي محمد

ذهب الجمهور إلى أن المولد النبوي كان فى شهر ربيع الأول؛ فقيل: لليلتين خلتا منه، وقيل: لثنتى عشرة خلت منه؛ نص عليه ابن إسحاق، ورواه ابن أبى شيبة فى "مصنفه" عن عفان، عن سعيد بن مينا، عن جابر وابن عباس رضى الله عنهما أنهما قالا: "ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل، يوم الاثنين، الثانى عشر من شهر ربيع الأول، وفيه بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات". وهذا هو المشهور عند الجمهور].

و اتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول. واختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من شهر ربيع الأول، ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين. وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل في رقم يوم ميلاد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: ذكرى المولد النبوي الشريف - على الرأي الراجح - يوم 12 ربيع الأول.

ما هو تاريخ مولد النبي بالميلادي

ورد في شهر المولد النبوي -صلى الله عليه وسلم- ، أن التحقيق والصواب الذي تدل عليه كتب التوفيقات بين التاريخين الهجرى والميلادى: أن مولده صلى الله عليه وآله وسلم وافق يوم الثانى والعشرين من شهر أبريل عام 572 ميلادية، وهذا الشهر الميلادى هو أول شهر ربيعى كامل، فوافق ربيع مولده القمرى فصل الربيع، واستدار الزمان ليوم ميلاده الشريف، والربيع هو الموسم الذى تتفتح فيه الزهور، وتغرد الطيور، وتحلو الحياة.

وورد في شهر المولد النبوي -صلى الله عليه وسلم- ، أن بناء على ذلك: فقد ولد النبى صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين الثانى عشر من شهر ربيع الأول، وقت طلوع الفجر، فى عام الفيل، فى السنة الثالثة والخمسين قبل الهجرة النبوية الشريفة، وهذا هو الذيجرى عليه عمل المسلمين عبر العصور فى احتفالهم بذكرى المولد النبوى الشريف على صاحبه أشرف الصلاة وأتم السلام، ووافق ذلك يوم الثانى والعشرين من شهر نيسان أبريل عام 572 ميلادية، وذلك فى فصل الربيع.

تاريخ إجازة المولد النبوي 2023

أعلن مجلس الوزراء رسميًا عن تاريخ إجازة المولد النبوي 2023 في مصر، والتي تم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، لتصبح يوم الخميس 28 سبتمبر بدلاً من الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، حيث جرت العادة على ترحيل الإجازات الرسمية التي تقتطع منتصف الأسبوع إلى نهايته، حتى يتمكن الموظفون من الحصول على إجازة طويلة.

وتعد أجازة المولد النبوي 2023 من الإجازات التي ينتظرها الكثير من المواطنين ضمن إجازات عام 2023 في مصر والمغرب وتونس والجزائر والإمارات والسودان، وغيرها من الدول العربية التي تعتمد موعد المولد النبوي 2023 عطلة رسمية في البلاد.