سيناتور أمريكي بعد مطالبته بالاستقالة : لن أذهب إلى أي مكان

دعا حاكم ولاية نيوجيرسي، فيل مورفي ، ورئيس الجمعية العامة للولاية ورئيس لجنة الدولة الديمقراطية، السيناتور الأمريكي بوب مينينديز إلى الاستقالة يوم الجمعة بعد اتهام زميلهم الديمقراطي بتهم الرشوة الفيدرالية، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقال مورفي عن مينينديز، كبير أعضاء مجلس الشيوخ بالولاية ، إن ”الادعاءات الواردة في لائحة الاتهام ضد السيناتور مينينديز وأربعة متهمين آخرين مزعجة للغاية” .

وقال مورفي: ”هذه اتهامات خطيرة تمس الأمن القومي ونزاهة نظام العدالة الجنائية لدينا”.

وذكر ″الحقائق المزعومة خطيرة للغاية لدرجة أنها تهدد قدرة السيناتور مينينديز على تمثيل شعب ولايتنا بشكل فعال. لذلك أدعو إلى استقالته الفورية ”.

وقال رئيس الجمعية كريج كوجلين : ”إن التهم الموجهة ضد السيناتور مينينديز اليوم تتعارض مع كل ما يجب أن نصدقه كموظفين عموميين".

اردف كوجلين: ”لقد حصلنا على ثقة الجمهور، وبمجرد كسر هذه الثقة، لا يمكننا الاستمرار”، مضيفًا أنه يجب على مينينديز الاستقالة ”للسماح لنيوجيرسي وأمريكا بالمضي قدمًا”.

ووجهت إلى مينينديز (69 عاما) وزوجته نادين مينينديز ثلاث تهم جنائية، إلى جانب ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي اتهموا باثنتين من التهم.

والزوجان متهمان بتلقي رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات على مدى أربع سنوات على الأقل، بينما قدم السيناتور في المقابل خدمات سياسية لرجال الأعمال الثلاثة.



وأصر مينينديز على أنه وزوجته لم يرتكبا أي خطأ، واتهم المدعين في بيان لهم بـ ”تحريف العمل الطبيعي لمكتب الكونجرس”.

ولم يتطرق إلى الاتهامات المحددة سوى القول بأن ”الحقائق ليست كما قدمت”.