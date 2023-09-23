المزاح يتسبب في مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بالمقطم

تحول المزاح بين الأصدقاء إلى معركة بالأسلحة والتي أسفرت عن مقتل أحدهم وإصابة 2 آخرين بطلقات خرطوش، تم ضبط طرفى المشاجرة وتولت النيابة التحقيق.

المتهمان

تبلغ لقسم شرطة المقطم بحدوث مشاجرة واستخدام سلاح نارى بدائرة القسم.

بالفحص تبين حدوثها بين 3 أشخاص أحدهما مصابًا برش خرطوش بالبطن وتم نقله للمستشفى وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وبين شخصين توفى أحدهما متأثراً بإصابته بطلق خرطوش والثانى مصاب برش خرطوش متفرق بالجسم تم نقله للمستشفى وجميعهم مقيمين بدائرة القسم ، وذلك لقيام الطرفين بالمزاح مع بعضهما البعض تطورت إلى مشاجرة، وقيام الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية على الطرف الثانى بإستخدام فرد الخرطوش نتج عن ذلك الإصابات ، والتى أودت بحياة أحد أفراد الطرف الثانى وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول السلاح .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.