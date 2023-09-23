هيروين وبندقية آلية.. القبض على تاجر مخدرات بالإسماعيلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية وخاصة حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر الغير مرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية قيام (عاطل"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة التل الكبير.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - 2 بندقية و4 خزينة وعدد من الطلقات – ميزان حساس).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.