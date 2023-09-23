لماذا تطلب أوكرانيا نظام ATACMS كثيرا من أمريكا؟

أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن واشنطن ستزود كييف بصواريخ ATACMS بعيدة المدى، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.

طلبت كييف أكثر من مرة من إدارة بايدن أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) للمساعدة في مهاجمة وتعطيل خطوط الإمداد والقواعد الجوية وشبكات السكك الحديدية في الأراضي الخاضعة وسيا.

يرمز ATACMS، إلى نظام الصواريخ التكتيكية للجيش.

يبلغ مداه حوالي 180 ميلاً، وهو موجه، ويمكن إطلاقه من أنظمة إطلاق الصواريخ في أوكرانيا.

وأكدت مصادر في واشنطن أن أمريكا ستقدم عددًا صغيرًا من أنظمة ATACMS إلى أوكرانيا قريبًا.

عند استخدامها تكتيكيًا، يمكنها ضرب خطوط الإمداد الروسية ومواقع القيادة والسيطرة في شرق أوكرانيا.

تمتلك أوكرانيا بالفعل صواريخ كروز Storm Shadow ذات مدى أطول من ATACMS. ولكن يجب أن يتم إطلاقها من الطائرات المقاتلة علاوة على إنها تتطلب طقسًا جيدًا وقوة جوية قادرة وأوكرانيا لديها نقص في الطائرات المقاتلة.