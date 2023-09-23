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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا تطلب أوكرانيا نظام ATACMS كثيرا من أمريكا؟

حرب ودمار في أوكرانيا
حرب ودمار في أوكرانيا

أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن واشنطن ستزود كييف بصواريخ ATACMS بعيدة المدى، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.

طلبت كييف أكثر من مرة من إدارة بايدن أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) للمساعدة في مهاجمة وتعطيل خطوط الإمداد والقواعد الجوية وشبكات السكك الحديدية في الأراضي الخاضعة وسيا.

يرمز ATACMS،  إلى نظام الصواريخ التكتيكية للجيش.
يبلغ مداه حوالي 180 ميلاً، وهو موجه، ويمكن إطلاقه من أنظمة إطلاق الصواريخ في أوكرانيا.

وأكدت مصادر  في واشنطن أن أمريكا ستقدم عددًا صغيرًا من أنظمة ATACMS إلى أوكرانيا قريبًا.

عند استخدامها تكتيكيًا، يمكنها ضرب خطوط الإمداد الروسية ومواقع القيادة والسيطرة في شرق أوكرانيا.

تمتلك أوكرانيا بالفعل صواريخ كروز Storm Shadow ذات مدى أطول من ATACMS. ولكن يجب أن يتم إطلاقها من الطائرات المقاتلة علاوة على إنها تتطلب طقسًا جيدًا وقوة جوية قادرة وأوكرانيا لديها نقص في الطائرات المقاتلة.

إدارة بايدن إطلاق الصواريخ الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي

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