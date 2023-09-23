كيلو ونصف حشيش .. القبض على تاجري مخدرات بالشرقية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط (عاطلين- مقيمان بمحافظة الشرقية) وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام- 2 فرد محلى وطلقتين لذات العيار).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الناريين للدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والأسلحة النارية والإتجار فيها.