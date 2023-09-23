بيتاجر في السلاح .. القبض على عاطل ببنى سويف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والمواد المخدرة وحيازتها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف قيام (عاطل"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) بالتردد على دائرة مركز شرطة الواسطى للإتجار فـى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة المركز.. وبحوزته(عدد 7 فرد محلى و عدد من الطلقات- كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.