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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطبيعة تواصل غضبها .. زلازل قوية تضرب لبنان وتركيا

ارشيفي
ارشيفي

لازالت الطبيعة تكشر عن انيابها وبقوة في مواجهة سكان الأرض حيث الزلازل والبراكين والفيضانات التي دمرت الكثير من المناطق وقضت وشردت الآلاف من البشر.

ففي لبنان؛ فقد أفادت صحيفة اللواء اللبنانية بأن الهزة الأرضية التي سعر بها سكان مدينة صيدا فجر اليوم بلغت قوتها 2.5 ومركزها منطقة هوغتاس مقابل مدينة أضنة التركية

وفي تركيا؛ ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، مدينة كهرمان مرعش التركية، حسب ما أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ في أنقرة.

والمحت هيئة الكوارث والطوارئ في أنقرة  على موقعها الرسمي أن المدينة النكوبة منذ الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير الماضي، تعرضت لعدد من الهزات الأرضية خلال الساعات الماضية ما بين 1 إلى 3 درجات على مقياس ريختر.

وكانت كهرمان مرعش مركزا للزلزال المزدوج والكارثي الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا، وخلف عشرات آلاف من القتلى والمصابين، وبلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر.

ووُصف الزلزال القوي  بأنه أسوأ كارثة إنسانية تعيشها المنطقة خلال 100 عام، إذ طال نحو 10 ولايات تركية امتد ذاتُه إلى الشمال السوري، وتزامن مع منخفض جوي قارس البرودة، ونقص شديد في معدات البحث والإنقاذ، وزاد من معاناة السوريين.

وتسبب زلزال كهرمان مرعش في فبراير الماضي، في مقتل نحو 46 ألف شخص وإصابة 115 ألفا آخرين في 11 محافظة تركية كانت الأكثر تضررًا في البلاد، فيما تأثر ما لا يقل عن 13.5 مليون شخص و4 ملايين مبنى بالزلزال ودُمِّرت حوالي 345 ألف شقة.

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الزلازل والبراكين والفيضانات

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