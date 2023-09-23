بقوة 2.5 درجة.. زلزال يضرب دولة عربية

أفادت صحيفة اللواء اللبنانية بأن الهزة الأرضية التي سعر بها سكان مدينة صيدا فجر اليوم بلغت قوتها 2.5 ومركزها منطقة هوغتاس مقابل مدينة أضنة التركية



وكانت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أفاد بضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ، امس الجمعة، جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا.

وأوضحت الوكالة أن مركز الزلزال وقع على بعد 71 جنوب شرقي مدينة سيبولجا ، وعلى عمق 22 كيلومترًا.



ولم ترد أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال حتى الآن، فيما استبعدت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".