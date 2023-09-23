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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. إجراء عاجل بشأن عمرو دياب

عمرو دياب
عمرو دياب

 
فتحت القاضية اللبنانية غادة عون ملف الفنان المصري عمرو دياب مع ورثة الملحن الراحل جان صليبا من جديد ، بعد رفع دعوى قضائية على دياب ومدير اعماله السابق تامر عبد المنعم أحمد.

وبحسب لبنان 24؛ فمن المتوقع ان تشهد  القضية تطورات مختلفة في المرحلة المقبلة، قد تمنع الفنان المصري من دخول لبنان ايضا.

وبدوره؛ فقد أكد المحامي اشرف الموسوي، وكيل ارملة الراحل جان صليبا لـ"لبنان 24" انّه "بصدد مواجهة قضائية جديدة تستند الى وقائع، تعيد لصاحب كل حق حقه".

واكتفى الموسوي بهذا التصريح مؤكدا انّ المواجهة دخلت مرحلة جديدة.

ويرجع الخلاف بين عمرو دياب والمنتج جان صليبا للعام 2009، حين أعلن عمرو دياب عن حفل جديد من تنظيم صليبا في بيروت، ولكن لم يقم الحفل في موعده وتم إلغاؤه لاسباب عدة.

وبحسب ارملة صليبا فانّ أن وكيل عمرو دياب لم يرد جزءاً من العربون الذي تقاضاه النجم المصري عن الحفل الذي كان من المفترض أن يحصل على أجر فيه بما يعادل ربع مليون دولار، ولم يتقاضى بالتالي صليبا المبلغ الذي كان متفق عليه.

ودخل الطرفان في نزاع قضائي الى حين وفاة صليبا في العام 2020. وعادت القضية الى الواجهة مع الاعلان عن حفلة جديدة لعمرو دياب في بيروت الشهر المنصرم، حينها أعادت عائلة صليبا مطالبتها بالحصول على حقها القضائي

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