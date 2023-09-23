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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم اسرائيلي علي جنود لبنانيين والجيش يصدر بيانا عاجلا

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

اصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، السبت، بيانا عاجلا بشأن الأحداث التي شهدتها منطقة بسطرة الجنوب.

وذكر الجيش اللبناني في بيانه: أقدم عناصر من العدو الإسرائيلي اليوم وتحديدا في الساعة مابين" 12 الي 1" ظهرا علي خرق خط الانسحاب وإطلاق قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني أثناء مواكبة جرافة تقوم بإزالة ساتر ترابي أقامه العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة – الجنوب.

واتم الجيش بيانه قائلا ": وقد ردت عناصر الدورية على الاعتداء بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه عناصر العدو، ما أجبرهم على الانسحاب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".
 

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