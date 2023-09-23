إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم آخرها|تحركات عاجلة من الحكومة بعد كثرة الشائعات

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، لذلك يرغب عدد كبير من المواطنين الذين يستفيدون من الدعم في معرفة حقيقة ما يتم تداوله.

حقيقة إلغاء فارق الخبز المدعم

وفي هذا الصدد، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وشددت وزارة التموين، على استمرار إتاحة صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية في شكل سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء، حيث يتم احتساب عدد الأرغفة التي تم توفيرها كنقاط مجمعة واستبدالها من المنافذ التموينية المختلفة طوال أيام الشهر، دون التقيد بأيام بعينها، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وقال الخبير الأمني، نور الشيخ، إن الشائعات في أي مجتمع هي ظاهرة لنشر الأكاذيب وإثارة اللغط والبلبة بين الناس لتحقيق هدف خبيث، وتبدأ الشائعة بصدورها من مصدر لا يتسم بحسن النية، بهدف بث الفرقة بين الصفوف، سواء بشكل مباشر، بدق الأسفين والوقيعة المباشرة بينهما، أو بشكل غير مباشر من خلال بث التفرقة بين المواطنين والجماعات الكائنة فى المجتمع، بغرض هز الثقة فى موضوع معين غية إسقاطه.

وأضاف الشيخ، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يجب على المواطنيين توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات غير موثقة، هدفها الإضرار بمناخ الاستثمار في مصر، ومواجهه مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وسرعة الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة.

طريقة الإبلاغ عن المعلومات المغلوطة

وفي نفس السياق، ونشدت "التموين" المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

ويناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588).

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).​

تحمل الوزارة فارق تكلفة الخبز

ومن ناحية أخرى، وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، مديري المديريات في المحافظات، بالاهتمام بجودة ‏المنتج في رغيف الخبز والسلع التموينية والدقيق، مطالبا بتشكيل ‏لجان ووضع خطط أسبوعية لمناطق الاستهداف، سواء للمطاحن أو مخازن ‏السلع التموينية أو المخابز.

ومن ضمن شائعات التموين، كان تحويل دعم رغيف الخبز إلى دقيق، والذي نفاه الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس قطاع التجارة الداخلية مؤخرا، قائلا: "صرف الدقيق للأفراد المقيدين على البطاقات التموينية بدلا من صرف حصة الخبز البلدي المدعم؛ قرار وزاري قائم فعليا يسري تطبيقه منذ العام 2018 بشكل اختياري، وتوزيع الدقيق بدلا من الخبز مطبق بالفعل منذ 2018 وليس بالونة اختبار كما يتداول.

وتابع: "الرغيف كما هو 90 جراما، و 5 أرغفة للمواطن يوميا"، لا نقاش فيه مشيرا إلى حرص الحكومة على المحافظة على استقرار قيمة الدعم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

والجدير بالذكر، أن تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحمل فارق تكلفة الخبز المدعم، من أجل استمرار طرحه للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف.

ويأتي ذلك عقب تحريك سعر السولار، لكن يظل سعر الرغيف ثابت على بطاقات التموين ويبلغ خمسة قروش، ضمن إطار حرص الدولة وتوجيهات القيادة السياسية باستمرار دعم الخبز.