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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق يثير الجدل : هل الاعلام هيتكلم ؟

الزمالك
الزمالك

تلقي السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلي عرضًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، خلفًا للهولندي كايزر.

وكتب طارق السيد نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي "فيسبوك":" عرض سعودى لمدرب الاهلى هل الاعلام هيتكلم عنه ولا شاهد  مش شايف حاجة 👌👌؟؟؟"

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام منافسه سان جورج الإثيوبي غدا الأحد ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة المارد الأحمر ضد ضيفه سان جورج الإثيوبي في تمام الساعة السابعة مساء المقبل بتوقيت القاهرة.

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