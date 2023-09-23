عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار جديد بشأن المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم

الفنان صبري عبد المنعم
الفنان صبري عبد المنعم

حددت نيابة حوادث  جنوب القاهرة، جلسة 26 سبتمبر المقبل ، لنظر الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم على حكم حبسهم عامين مع الشغل.

 

وكانت قد قضت محكمة جنح المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ لـ 10 متهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم فى مليون و900 ألف جنيه.

وطالب محامى الفنان صبرى عبد المنعم الانضمام إلى النيابة العامة في توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وذلك بعد الادعاء المدنى بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وكشف المحامي أن وفاة المتهمة الأولى "ن. ع" بسبب مرض السكري، مؤكدًا حضور 10 متهمين الجلسة.

 

وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنح المقطم، جدد حبس صاحبة شركة مقاولات وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.

 

وقال الفنان صبري عبد المنعم، خلال التحقيقات إن المتهمين أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.

 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و  و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

 

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام ببيع الشقة.

 

الفنان صبري عبد المنعم النصب على الفنان صبري عبد المنعم صبري عبد المنعم القاهرة بالنصب المقطم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

VAR ورطني.. مفاجأة مدوية في تقرير حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

قرار قضائي عاجل لصالح مرتضى منصور في سب وقذف الخطيب.. تفاصيل

جننتنا بشعرك.. تعليق مثير من مدحت شلبي على ظهور محمد رمضان الأخير

عبد الهادي شال الليلة.. تفاصيل جديدة في خناقة الزمالك وبيراميدز

الأهلي خلال ساعات| "كولر" يرفض ملايين الشباب السعودي.. و"الترجي" يطلب ضم نجم الفريق

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

قرار عاجل من المحكمة في قضية مصرع ابن لاعب الزمالك السابق

موضوعات متعلقة

نادي مستشاري النيابة الإدارية يكرم أبناء الأعضاء المتميزين دراسيا

مصرع ٣ اشخاص.. النيابة الإدارية تكشف أسباب انهيار عقار الخانكة

القصة الكاملة لـ براءة مرتضى منصور من سب وقذف الخطيب

قرار قضائي عاجل لصالح مرتضى منصور في سب وقذف الخطيب.. تفاصيل

بعد قليل.. المحكمة تحدد مصير مرتضى منصور في اتهامه بإزعاج الخطيب

المحكمة تحدد مصير مرتضى منصور في اتهامه بإزعاج الخطيب

فك شفرات | قرار ضد متهم ببيع ريسيفرات مخالفة بالقاهرة

خلافات زوجية.. قرار عاجل ضد أجنبي تخلص من شقيقة زوجته في عابدين

ترشيحاتنا

مدير مالي لشركة بترول شهيرة وعائلته ممنوعون من التصرف في أمولهم| والسبب

سيول تغرق مدينة هندية وتجرف المواطنين والمركبات|فيديوهات صادمة

الشوط الأول.. بايرن ميونخ يتقدم على بوخوم برباعية في الدوري الألماني

قرار جديد ضد 4 سيدات تعدوا على 3 أبناء لإحداهن بالوراق

حكم الاحتفال بالمولد النبوي .. وكيف احتفل به الملك المظفر؟ العلماء يجيبون

مصرع 10 أشخاص في انفجار شاحنة مفخخة بالصومال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو وفستان شفاف...رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

طريقة عمل المسقعة التركي.. جديدة وغير تقليدية

بالشورت … ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| 4 أبراج مسيطرة للغاية فى البيت والعمل والعلاقات.. معلومات يجب معرفتها قبل شراء اللانش بوكس

فيديو

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مخاطر تحيط بسد النهضة وتقديرات مخيفة حال انهياره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ