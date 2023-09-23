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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ناكلها بملح وأنت معانا.. الحاج رجب حافظ يحكي أسباب حبه للسيسي| خاص

الحاج رجب
الحاج رجب

«لم نر النور إلا في عهد السيسي»..كلمات بدأ بها الحاج رجب حافظ ابن محافظة بني سويف حديثه بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة التي افتتح خلالها العديد من المشروعات الخدمية والتنموية داخل المحافظة.
 

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وفي حديثه لموقع صدى البلد قال الحاج رجب حافظ “حبي للرئيس السيسي بدأ منذ توليه وزارة الدفاع ثم ازداد حتى وصل الأمر أن أهل قريتي وأصدقائي يطلقون عليّ لقب ”السيسي" لشدة تعلقي وحبي للرئيس".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات الأسبوع الماضي بقرى محافظة بني سويف، إلا أن اللقاء شهد مقاطعة من الحاج رجب أمام الجماهير صارخا " نأكلها بملح ونغمزها بملح وأنت معانا إن شاء الله هنبنى ونعدى الصعب ومحدش يتحكم فينا".

كما قال الحاج رجب وقتها "لو فتحنا المكان للناس المحافظة كلها هاتحضر في حب الرئيس"

يقول الحاج رجب حافظ من أبناء مركز ناصر، الزيارة دلت بشكل قاطع على اهتمام الرئيس والدولة بتنمية الصعيد، وهو ما ظهر جليا في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والعملاقة التي غيرت ملامح الحياة في المحافظة.
 



حياة كريمة غيرت حياة أهل بني سويف
 

ويتابع  رئيس شركة رجب حافظ للمقاولات العمومية والتوريدات، قبل حياة كريمة كنا بنمشي في القرية على طريق ترابي وغير ادمي، دلوقتي بنلاقي طريق مرصوف وممهد ومراكز شباب ووحدات صحية ومراكز تعليمية، كل الحاجات دي والخدمات العظيمة دي تخلينا نعرف قيمة سيادة الرئيس ودور المشروعات اللي بيوجه بتنفيذها".

" دلوقتي بقا فيه غاز وصرف صحي ومياة نظيفة وكهرباء وفرص عمل داخل محافظة بني سويف، الحاجات دي مكناش نحلم بيها وقت ما كان عندنا نواب مجلس شعب كنا بننادي باي خدمة للقرية، انهاردة بنشوف المحافظة كلها بتتغير على ايد سيادة الرئيس، ودا السبب اللي خلاني اطالب انه يترشح ويكمل مشواره".
 


بني سويف تطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان ترشحه

واختتم الحاج رجب كلامه مع صدى البلد قائلا " حبنا للرئيس السيسي في محله بإذن الله، واحنا هانشتغل طول اليوم ليل نهار في خدمة الرئيس السيسي اذا أعلن ترشحه..مطالبنا ومطالب شعب بني سويف ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلن ترشيحه".

وكان قد عبر أهالي في محافظة بني سويف عن سعادتهم، بزيارة الرئيس السيسي لقرية سدس التابعة لمركز ببا جنوبي بني سويف، وافتتاح عدد من المشروعات التي تمثل طفرة تنموية في الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.
 
فيما وجه رسالة إلى الرئيس السيسي، بمناسبة مرور أكثر من ست سنوات على حكمه لمصر، قائلا «الرئيس أحبه أكثر من نفسي، وربنا يطول في عمره ويبارك فيه ويكفيه شر الأعداء في الداخل والخارج وأفديه بعمري».

السيسي رجب حافظ بني سويف عبدالفتاح السيسي

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