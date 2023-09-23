خلال 48 ساعة .. إعصار مدمر يهدد بضرب الرأس الأخضر

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، اليوم السبت، إن منطقة الضغط المنخفض الواقعة على بعد عدة مئات من الأميال غرب جزر الرأس الأخضر، لديها فرصة بنسبة 90% للتحول إلى إعصار خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وأضاف المركز، في بيان، أنه من المتوقع حدوث المزيد من التطور، ومن المحتمل أن يتشكل الكساد الاستوائي اليوم.

وأوضح المركز- ومقره ميامي- أنه من المتوقع أن يتحرك النظام عمومًا غربًا بسرعة 10 إلى 15 ميلاً في الساعة خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم يتجه نحو الغرب والشمال الغربي أو الشمال الغربي بدءًا من يوم الثلاثاء.