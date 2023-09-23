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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تقّلوا الهزار ووقع ميّت قدّامهم | تفاصيل صادمة في خناقة المقطم

مشاجرة
مشاجرة

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، حبس متهمين اثنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم في واقعة مقتل شاب وإصابة آخرين في مشاجرة بسبب المزاج في منطقة المقطم.

تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الواقعة نشبت بين طرفين مكون من ثلاثة أشخاص أحدهم مصاب بطلق خرطوش في البطن، وآخرين كطرف ثان لقي أحدهم مصرعه بطلق ناري وإصابة الأخر برش خرطوش في الجسم.

وقررت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين الإثنين وتشريح جثة المتوفى، وطلب التحريات من المباحث وإعداد تقرير حول الواقعة.

وتبين أن سبب المشاجرة مزاح بين الطرفين تطور الأمر لمشادة كلامية انتهت بمشاجرة استخدم فيها الأسلحة البيضاء وانتهت بمقتل أحدهما، ومصادرة الأسلحة النارية.

بداية الواقعة

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المقطم بحدوث مشاجرة واستخدام سلاح نارى بدائرة القسم.

بالفحص تبين حدوثها بين 3 أشخاص أحدهما مصابًا برش خرطوش بالبطن وتم نقله للمستشفى وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وبين شخصين توفى أحدهما متأثراً بإصابته بطلق خرطوش والثانى مصاب برش خرطوش متفرق بالجسم تم نقله للمستشفى وجميعهم مقيمين بدائرة القسم ، وذلك لقيام الطرفين بالمزاح مع بعضهما البعض تطورت إلى مشاجرة، وقيام الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية على الطرف الثانى بإستخدام فرد الخرطوش نتج عن ذلك الإصابات ، والتى أودت بحياة أحد أفراد الطرف الثانى وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول السلاح .

المقطم الخليفة حبس مشاجرة النيابة مشادة كلامية

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