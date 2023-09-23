لا يحق له الرحيل | إعلامي يفجر مفاجأة مدوية بشأن عقد كولر مع الأهلي

كشف، الإعلامي الرياضي إسلام صادق، موقف مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب إسلام صادق، عبر حسابه على “فيس بوك”: "كلام نهائي.. كولر لا يحق له الرحيل الموسم الجاري دون موافقة الإدارة.. والشرط الجزائي يبدأ تفعيله الموسم المقبل.. والموسم الأخير يمكنه الاستقالة دون شروط جزائية وفقا لعقده مع الأهلي".

وتلقى مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عرضين، من ناديي الهلال والشباب السعوديين، رغم ارتباط المدرب بعقد يمتد لموسمين قادمين مع الأهلي، بخلاف الموسم الجاري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة منافسه، سان جورج الإثيوبي، مساء غد الأحد، ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة المارد الأحمر ضد ضيفه سان جورج الإثيوبي، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.