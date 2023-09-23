مرتدية علمها.. أنغام تحتفل باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

احتفلت الفنانة أنغام باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 93، حيث ارتدت العلم السعودي بأن وضعته على كتفيها.

ونشرت أنغام، مقطع فيديو قصير، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهرت فيه وهي واضعة علم السعودية على جسدها.