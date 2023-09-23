مظاهرات وسط لندن تطالب بعودة انضمام بريطانيا للاتحاد الأوروبي

تظاهر مئات الأشخاص، وهم يلوحون بأعلام الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، في وسط لندن مطالبين بعودة بريطانيا إلى الاتحاد.

تجمعت مسيرة العودة الوطنية (NRM) بالقرب من هايد بارك وكان من المقرر أن تبلغ ذروتها في ساحة البرلمان حيث أطلق سائقو السيارات الداعمون أبواقهم.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الطريق للعودة إلى الاتحاد الأوروبي يبدأ من هنا" و"انضموا مجددًا".

تدعم حركة المقاومة الوطنية العودة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي الذي غادرته بريطانيا بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016.

تم التفاوض على اتفاق الخروج في عهد رئيس الوزراء المحافظ السابق بوريس جونسون، ودخل حيز التنفيذ في عام 2021، مع تحديد موعد للمراجعة في عام 2025.

قال بيتر كور، الزعيم والمؤسس المشارك لمنظمة مسيرة العودة الوطنية إنه قرر تنظيم المسيرة لأنه "شعر وكأن الجميع قد يئسوا" من القضية.

وتابع: كور، وهو سائق شاحنة من مدينة ديربي بوسط إنجلترا، لصحيفة محلية: "لقد كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خطأً فادحًا، ونحن جميعًا - وخاصة الطبقة العاملة والفقراء - ندفع ثمنه وعلينا أن نفعل شيئًا حيال ذلك".

اضطر زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر يوم الجمعة إلى نفي رغبته في العودة إلى الاتحاد الأوروبي بعد أن دفعت التعليقات الأخيرة حزب المحافظين الحاكم إلى اتهامه بالرغبة في "إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

قال زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين، رابع أكبر حزب في البرلمان، إن الناخبين لم يعودوا يتحدثون عن أوروبا.كان حزب الديمقراطيين الأحرار قد تعهد في السابق بـ"وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".