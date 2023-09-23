تعرف على موقف بيرسي تاو من المشاركة أمام سان جورج الإثيوبي

كشف ماهر همام نجم الاهلي السابق تطورات إصابة الجنوب أفريقي بيرسي تاو، والتي تعرض لها خلال مباراة المارد الاحمر أمام المصري البورسعيدي، في الجولة الأولى من دوري نايل والتي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء.

وكتب ماهر همام عبر حسابه علي فيسبوك "بيرسي تاو يتعافي من الإصابه التي لحقت به في مباراه المصري بالدوري ، وأصبح قرار مشاركته غداً من عدمها بناء علي رؤيه مارسيل كولر الفنيه 🦅".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة منافسه سان جورج الإثيوبي غدًا الأحد ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة المارد الأحمر ضد ضيفه سان جورج الإثيوبي في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

