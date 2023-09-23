الأناكوندا يكتب التاريخ | مصطفى محمد ينافس مبابي على لقب الهداف

قاد النجم المصري مصطفى محمد، فريق نانت للفوز على لوريان بنتيجة 5-3، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وكتب اسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "مصطفى محمد يواصل التألق في الدوري الفرنسي وينافس مبابي على لقب الهداف وسط تجاهل اعلامي غير مبرر".

وأحرز مصطفى محمد هدف فريقه الثالث في المباراة عند الدقيقة 55 بع تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة قريبة من مرمى لوريان.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نانت إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط، بينما تجمد رصيد لوريان عند النقطة السادسة في المركز الثالث عشر.

ويحتل مصطفى محمد، وصافة هدافى الدوري الفرنسي، خلال الموسم الحالي، برصيد 5 أهداف، خلف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، صاحب الصدارة برصيد 7 أهداف.

