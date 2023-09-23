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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هشغّلك موديل بره مصر .. فضيحة شاب بـ فيديوهات خادشة في الجيزة

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الصحف متضمناً تحقيقاً صحفياً بعنوان " شبكة دولية لإستدراج المراهقات عبر الإنترنت".

 بالفحص تبين أن ذلك النشاط يتم إرتكابه من خلال حسابين عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وأن وراء إرتكاب الواقعة ( عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة ) .

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته ( جهاز "لاب توب" - هاتف محمول "هارد ديسك" محمول .

وبفحص المضبوطات فنياً تبين وجود آثار ودلائل على إرتكاب الواقعة وإدارته للحسابين الُمشار إليهما ) ، وأنه يقوم من خلالهما بإنتحال شخصيتين وهميتين وإستقطاب الفتيات والسيدات من خلال إيهامهن بتوفير فرص عمل "موديل" وإستدراجهن والتحصل منهن على صور ومقاطع فيديو خاصة بهن وإستخدامها فى تهديدهن وإبتزازهن وتحريضهن على تصوير فيديوهات خادشة للحياء العام لمساومتهن وإجبارهن على إرتكاب أفعال منافية للآداب ، والحصول على مبالغ مالية منهن نظير عدم نشر تلك الفيديوهات .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية الفتيات والسيدات النيابة العامة توفير فرص عمل فرص عمل فيديوهات خادشة للحياء

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