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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الأهلي يرتدي الزي التقليدي أمام سانت جورج

صدى البلد

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي وسانت جورج الإثيوبي مساء اليوم، بحضور مندوبي الناديين ومسئولي الاتحاد الإفريقي.

 

وحضر ممثلًا عن النادي كل من ماهر عبد العزيز ووائل محمد إداريي الفريق، وذلك للاتفاق على كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

 

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق سانت جورج الطاقم الأصفر والحارس الطاقم الفسفوري.

 

وناقش الحضور كافة الضوابط الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة.

 

ويلتقي الأهلي مع سانت جورج مساء غد على استاد القاهرة في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي وسانت جورج الإثيوبي مساء الأهلي وسانت جورج الإثيوبي الاتحاد الافريقي ماهر عبد العزيز الإجراءات التنظيمية

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