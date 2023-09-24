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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شالها ودخل الأوضة.. النقّاش انفرد بـ العيّلة الصغيّرة في مشهد صادم بالشروق

هتك عرض
هتك عرض

حصل صدى البلد على نص تحقيقات النيابة العامة في واقعة قيام عامل بالتعدي على ط.فلة بمنطقة الشروق، واستمعت النيابة إلى أقوال والدة المجني عليها وإلى نص الأقوال.

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س/ ما تفصيلات بلاغك ؟
ج/ اللي حصل ان من فترة كان فى عمال شغالين فى الشقة الى جنبى بيعملوا تشطيبات وواحد من العمال شغالين فى الشقة دى كل شوية يطلع يبص علينا لما باب الشقة عندى بيتفتح ويشوف مين طالع وداخل على الشقة وكان دايما الاقيه واقف قدام الشقة وكل ماطلع البلكونة الاقيه بيبص على الشقة عندى ولما أبص عليه ألاقيه لف وشه وانا الموضوع ده قلقنى وبلغت جوزى لان هو كان في مأمورية وغير متواجد بالقاهرة وقالى هو اتكلم معاكم او ضايقكم قولتله لا قالى لو حصل حاجة منه كلمينى وانا محطيتش الموضوع في دماغي وكنت فاكره إن هو بيبص عليا وبعدين أنا كنت حاسة إن بنتي في حاجة قلقاها وكل شوية تقولي إقفلي الباب بالمفتاح والكلام ده اتكرر كذا مرة ولما سألتها في ايه لقيتها في حاجة عاوزة اقولهالك وانهارت في العياط وانا مكنتش عارفة في ايه وقعدت اهدي فيها قالتلي ان في حد دخل الشقة وأنا مش موجودة ومسكها وكتفها واتعدى عليها جنسيا إن هو خبط على باب الشقة وقالها انا بابا افتحي فهى فتحت الباب راح مسكها وحط ايده على بوقها وشالها ودخل بيها على اوضة الليفنج وقالها لو اتكلمتي هاموتك وراح مخلعها هدومها وقعد يبوسها فى كل جسمها كله وتحديدا في صدرها ومناطق حساسة في جسمها من قدام وورا وقام باخراج عضوه الذكرى وقعد يزق فيها من ورا علشان هو نايمها على بطنها وقالها لو قلتلى لبابا او ماما انا هاجيلك تانى وهى كانت خايفة وفضلت مخبية عليا وانا لما عرفت اخدتها وروحت اطمن عليها عند الدكتور وهو قالى ان مافيش فيها حاجة وإن هى لسة بنت وهى عندها احتكاكات بس الحمد لله وقالي ان الاحتكاكات دي من حوالي عشرة أيام تقريبا وأنا حكيت لجوزى على اللى حصل وهو اتصل بالمقاول اللى واخد التشطيبات بتاعة الشقة دي وقاله انا هو معهوش غير أرقام تليفوناتهم وجوزي سجلهم على الموبايل بتاعه وفي صور منهم ظهرت على التروكولر ولما جوزي وراني الصور دي انا شوفت الشخص اللى كان بيبص علينا وبنتي قالتله ان هو ده الشخص اللى تعدي عليها وراح جوزي أخد رقم تليفونه وصورته اللى على التروكولر وراح القسم علشان يبلغ وعرفت بعد كده من جوزي ان هما مسكوا الشخص ده إمبارح وروحنا على القسم وعملونا عرض قانوني مع خمسة أشخاص وهو منهم وأنا وبنتي اتعرفنا على الشخص ده وهو ده كل اللى حصل.

وكان قد أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، عامل، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض المجني عليها ل.م.ع.ف، بالقوة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

واتهمت النيابة المتهم محمد.ا.ر.ع، محبوس، عامل، 34 سنة، لأنه في غضون شهر فبراير عام 2023 بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، هتك عرض المجني عليها ل.م.ع.ف، بالقوة أن استغل حداثة سنها وقلة حيلتها فساقها عنوة داخل مسكنها مهددا إياها بعدم الإستغاثة فتمكن منها وحسر عنها ملابسها مقبلا إياها حتى أشبع شهوته الشيطانية.

النيابة العامة الشروق تشطيبات القاهرة الجديدة القاهرة الجنايات هتك عرض

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