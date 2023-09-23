دفنوه بهدومه .. اعترافات خطيرة من مسجلين تخلصا من سائق الخليفة

تجري نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد محب، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل سائق سيارة أجرة على يد مسجلين خطر لسرقته في منطقة الخليفة.

اعترافات مسجلي خطر تخلصا من سائق في الخليفة

وأكدا المتهمان أمام رجال التحقيق على أنهما خططا للجريمة قبل ارتكابها واختمر في عقلهما استقلال سيارة أجرة من على الطريق، ومن ثما يطلبان من قائدها توصيلهما مقابر التونسي بالخليفة، وبمجرد وصولهما أول طريق المقابر يطلبان منه النزول واقتياده إلى داخل المقابر، والتعدي عليه بالضرب وسرقته.

وأضافا المتهمان ان فور انتهاء تخطيطهم واقتياد سائق السيارة الأجرة إلى داخل المقابر تعديا عليه بكوريك حتى فقد توازنه وسقط على الأرض وتوفى في الحال، وحتى لا يشتبه في جريمتهما، حفر الاثنان حفرة كبيرة وضعا فيها جثة السائق ودفناه، ثم أخذا السيارة ومتعلقاته وفرا هاربين.

وتابع المتهمان في اعترافاتهما بأن حظهما السيئ قادهما لدورية أمنية في طريقهما اشتبهت فيهما، وتم اكتشاف أمرهما، واعترفا بمكان دفن السائق، وتم استخراج الجثة والتحفظ عليها في مشرحة زينهم.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة الخليفة

وتعود الواقعة، عندما اشتبهت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة حال متابعتها الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الخليفة في سيارة "أجرة" وباستبيان الأمر وبسؤال مستقليها مسجلي خطر عن التراخيص أقرا بعملهما بورشة "ميكانيكا سيارات" وأنهما كانا في سبيلهما لتجربتها عقب صيانتها.

وعُثر بداخل السيارة على هاتف محمول، دون شريحة، بطاقة رقم قومي ورخصة قيادة سائق، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لنجل الأخير وبسؤاله قرر بغياب والده الذى يعمل على السيارة كسائق وأن المضبوطات خاصة به، بإعادة مُناقشة المتهمين اعترفا بقتل السائق.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.