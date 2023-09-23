ابني في الوصية | محمد جمعة ينعى الفنان الراحل أحمد عصام

نعى الفنان محمد جمعة، الفنان الشاب أحمد عصام، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت؛ إثر تعرضه لحادث سير أليم.

ونشر "جمعة" صورة تجمعه بالفنان الراحل من كواليس مسلسل "الوصية"، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، وعلق عليها: "أحمد عصام الشاب الجميل اللي مثل دور ابن عم ضيا في مسلسل الوصية، توفى إلى رحمة الله، نسألكم الدعاء".

يذكر أن الفنان الشاب أحمد عصام، أحد أبطال مسرحية تشارلي تشابلن، توفي اليوم السبت، في حادث سير، وذلك حسبما أعلن بطل المسرحية الفنان محمد فهيم.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، على نعي الفنان الشاب أحمد عصام، ومنهم الفنان محمد فهيم، ومصممة الأزياء ريم العدل، واللذان عملا معه مؤخرًا في العرض المسرحي "تشارلي".