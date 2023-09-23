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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة قنا تنظم قافلة طبية مجانية لمدة يومين بقرية العمرة بأبوتشت .. الاثنين

صحة قنا
صحة قنا

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إطلاق قافلة طبية بقرية العمرة التابعة لإدارة أبوتشت الصحية، علي مدار يومي الإثنين والثلاثاء ٢٥ و ٢٦ سبتمبر الجاري.

 أوضح بدران، بأن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة، حيث تتضمن العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية، مع صرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية للمترددين على القافلة.

 

 

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أشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن جميع الخدمات التى تقدمها قوافل مديرية الصحة بالمجان لجميع المواطنين المترددين على القافلة خلال فترة عملها بالقرية.
 

أضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن القافلة تأتى فى إطار خطة الدولة"حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، وحرصاً من مديرية الشئون الصحية بقنا لتوصيل الخدمة الطبية المتكاملة المجانية لجميع القرى بمراكز محافظة قنا.

 

يذكر أن مديرية الصحة بـ قنا ، تنظم قوافل دورية بقرى ومراكز المحافظة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين، و تقديم خدمة طبية متكاملة.

قنا قافلة طبية قرية العمرة أبوتشت وزارة الصحة مديرية الصحة حياة كريمة

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