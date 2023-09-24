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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

صدى البلد

شدّد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشيبة النكارية بالتصدي لأعمال مخالفه عبارة عن شدة خشبية لصب سقف بعزبة عزيز التابعة للوحدة المحلية بشيبة النكارية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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وفي سياق متصل تمكنت رئاسة مركز ومدينه كفر صقر من رصد وإزالة في المهد لبناء مخالف للترخيص بقرية تليجة التابعة للوحدة المحلية بالهجارسة عبارة عن بناء أعمدة علي مساحة أزيد من المسموح بها في شروط التراخيص وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز أبو حماد بالوحدة المحلية بطويحر تم إزالة سور بالدبش علي بطول 10 أمتار وارتفاع متر بمدخل قرية كفر حافظ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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