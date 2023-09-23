الصين تستعد لإنشاء مصانع لتدوير القمامة في الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالنهضة التكنولوجية التي تمتلكها دولة الصين واقاليمها المختلفة مشيراً الى ضرورة الإستفادة من التكنولوجيا الصينية في مجال البيئة خاصة ان الصين لها السبق والريادة في المشروعات التي من شأنها الحفاظ على البيئة.

جاء ذلك خلال زيارته لشركة SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT والتي تعمل في مجالات الإستثمار والبناء والتشغيل والتحويل الفني للنفايات الصلبة إلى طاقة كهربائية ، وتغطي استثمار وبناء وتشغيل المناطق الصناعية ، والتوريد الكامل لمعدات الحرق والتقنيات الرئيسية ، والتخلص من الحمأة ومخلفات البناء و معالجة التربة وحلول الطاقة الجديدة ومجالات الأعمال الأخرى.

وتأتي هذه الزيارة لتعزيز أوجه التعاون بين المحافظة والشركة ولجذب مزيد من الإستثمارات وإقامة مشروعات كمصانع تدوير القمامة لتستطيع المحافظة الإستفادة من التكنولوجيا الرائدة والمتطورة للتخلص من القمامة وتحويلها إلى طاقة كهربائية ، بما يعود بالنفع على البيئة والمجتمع.

أوضح المحافظ أنه نظراً لضخامه المتولد اليومي من القمامة من المقالب العمومية والنقاط الوسيطة والتي تصل إلى 4 آلاف طن قمامة يومياً ، فحري بنا ان يكون تفكيرنا الأول في كيفية الإستفادة من هذا الكم الهائل والتاريخي من القمامة والمخلفات الصلبة بمشروعات ذات جدوى إقتصادية وبيئية، لخلق جو صحي آمن للمواطنين.