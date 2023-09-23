بهذه الشروط .. البرهان يعلن استعداده لبدء حوار مع حميدتي

أبدي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال لقاء له مع موقع بي بي سي، إستعداده للحوار مع قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، الذي يقاتله من أجل السيطرة على البلاد.

أكد البرهان، في مقابلة مع بي بي سي، استعداده من حيث المبدأ للجلوس مع حميدتي، والتحدث إليه.

حوار البرهان مع بي بي سي جاء بعد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونفى أن تكون قواته تستهدف المدنيين.

قال البرهان إنه "واثق من النصر"، وكشف نقل مقر قيادته إلى بورتسودان لأن القتال في العاصمة الخرطوم جعل من المستحيل على الحكومة الاستمرار.

شدد البرهان على أنه سيجلس مع الجنرال حميدتي، طالما أنه ملتزم بحماية المدنيين، وهو ما تعهد به الجانبان خلال محادثات جدة بالمملكة العربية السعودية في مايو الماضي. وقال "نحن مستعدون للمشاركة في المفاوضات".

أضاف "إذا كانت قيادة هذه القوات المتمردة ترغب في العودة إلى رشدها وسحب قواتها من المناطق السكنية والعودة إلى ثكناتها فسوف نجلس مع أي منهم... خاصة إذا التزم بما تم الاتفاق عليه في جدة، سنجلس لحل هذه المشكلة".

كان حميدتي قد أعلن موافقته على التفاوض في رسالة بالفيديو بثت هذا الأسبوع، وقال إنه أيضا مستعد لبدء محادثات سياسية. وتحدث الطرفان عن وقف إطلاق النار من قبل، ولكن حتى الآن لم يؤد ذلك إلى أي تراجع في حدة القتال.

نفى البرهان أن يصبح السودان دولة فاشلة مثل الصومال أو دولة مقسمة مثل ليبيا. وقال السودان سيبقى موحدا. السودان سيبقى دولة سليمة، وليس دولة فاشلة. لا نريد ما حدث في الدول الأخرى. الشعب السوداني الآن متحد خلف قضية واحدة، إنهاء هذا التمرد سلميا أو بالقتال.

أكد البرهان علي مدي إحترافية قواته وقال: نعمل بدقة ونختار أهدافنا في المناطق التي يتواجد فيها العدو فقط. لا نقصف المدنيين ولا نستهدف المناطق السكنية.