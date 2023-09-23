عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«الشباب والرياضة» تشارك في بطولة الشرقية المفتوحة للكاراتيه|شاهد

«الشباب والرياضة»
«الشباب والرياضة» تشارك في بطولة الشرقية المفتوحة للكاراتيه

استقبلت منطقة الشرقية للكاراتيه برئاسة أحمد زكريا، أمس الجمعة الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، على هامش بطولة الشرقية المفتوحة للكاراتيه «بطولة الوفاء».

 

بحضور أعضاء مجلس إدارة منطقة الشرقية للكاراتيه الكابتن أحمد خليل والكابتن أحمد عرابى والدكتور أحمد الشوادفى وبعض من كبار وقدامى مدربى الشرقية ورؤساء مجالس إدارة المنطقة السابقين وذلك استعداداً لبدء مراسم حفل تكريم المهندس محمد الشافعى المسلمى، رحمه الله.

بطولة الشرقية المفتوحة للكاراتيه «بطولة الوفاء» تقام على أرض الصالة المغطاة بمدينة الزقازيق فى الفترة من ٢١ وحتى ٢٤ سبتمبر الجارى، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الكابتن محمد الدهراوي.. بمشاركة 4000 لاعب ولاعبة من مختلف الهيئات على مستوى الشرقية.

شاهد بث مباشر :

يذكر أن افتتحت بطولة الشرقية المفتوحة للكاراتيه فعالياتها الخميس الماضي بمشاركة 4000 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والهيئات بمحافظة الشرقية لمدة 4 أيام هي عمر البطولة التي تختتم فعالياتها اليوم الأحد، والتي شهدت منافسات قوية بين اللاعبين بحضور كل من الكابتن أحمد زكريا رئيس منطقة الشرقية للكاراتيه والكابتن أسامة البدرى، المدير التنفيذي للمنطقة، ورئيس لجنة المسابقات وعضو اللجنة العليا للمسابقات الدكتور أحمد الزيدي، وعلى هاني المدير المالي.

 

بالإضافة إلى رئيس لجنة الحكام الحكم الدولي الدكتور أحمد جلال الألفي والحكم الدولي الدكتور عصام صقر، والحكم الدولي الكابتن إبراهيم إبراهيم، والحكم الدولي الدكتور محمد هاشم، والحكم الدولي الكابتن محمود عرابي، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم بالمنطقة، وأعضاء مجلس إدارة منطقة الشرقية للكاراتيه الكباتن أحمد خليل، والكابتن أحمد عرابي، والدكتور تامر سعد، والدكتور أحمد الشوادفي، وبإشراف اللجنة الطبية الدكتور عبدالله أبو زيد، وقام بتغطية البطولة رئيس اللجنة الإعلامية لمنطقة الشرقية للكاراتيه سفيان قنديل.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
380664720_761159332690125_3325129736435193746_n
380664720_761159332690125_3325129736435193746_n
382470203_760958059376919_7965668442828639648_n
382470203_760958059376919_7965668442828639648_n
382475552_761159262690132_7381994901113232910_n
382475552_761159262690132_7381994901113232910_n
382478300_760980956041296_3480800606304279277_n
382478300_760980956041296_3480800606304279277_n

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

ابني في الوصية | محمد جمعة ينعى الفنان الراحل أحمد عصام

موقف صادم من شيكابالا لـ نجل لاعب كرة قدم مصري شهير

ترشيحاتنا

باتشيكو يبلغ إدارة بيراميدز برغبته في الرحيل.. تفاصيل

وانت قاعد في بيتك.. إزاي تحصل على فتوى مستعجلة من دار الإفتاء المصرية

ذعر بأمريكا بعد التهام تمساح مفترس لرجل على قيد الحياة.. صور

رابط مباشر للحصول على نتيجه تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 24-9-2023

سامسونج تنتقم من آبل.. Samsung Galaxy S24 Ultra بمواصفات خارقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير معجنات النقانق

طريقة تحضير وصفة الجلاش باللحم ودبس الرمان

ظاهرة غريبة تحدث لكوكب الأرض آخر الأسبوع .. ما القصة؟

بالكاجوال.. سميرة سعيد تظهر بإطلالة أنيقة ومميزة

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ