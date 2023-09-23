«الشباب والرياضة» تشارك في بطولة الشرقية المفتوحة للكاراتيه|شاهد

استقبلت منطقة الشرقية للكاراتيه برئاسة أحمد زكريا، أمس الجمعة الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، على هامش بطولة الشرقية المفتوحة للكاراتيه «بطولة الوفاء».

بحضور أعضاء مجلس إدارة منطقة الشرقية للكاراتيه الكابتن أحمد خليل والكابتن أحمد عرابى والدكتور أحمد الشوادفى وبعض من كبار وقدامى مدربى الشرقية ورؤساء مجالس إدارة المنطقة السابقين وذلك استعداداً لبدء مراسم حفل تكريم المهندس محمد الشافعى المسلمى، رحمه الله.

بطولة الشرقية المفتوحة للكاراتيه «بطولة الوفاء» تقام على أرض الصالة المغطاة بمدينة الزقازيق فى الفترة من ٢١ وحتى ٢٤ سبتمبر الجارى، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الكابتن محمد الدهراوي.. بمشاركة 4000 لاعب ولاعبة من مختلف الهيئات على مستوى الشرقية.

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يذكر أن افتتحت بطولة الشرقية المفتوحة للكاراتيه فعالياتها الخميس الماضي بمشاركة 4000 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والهيئات بمحافظة الشرقية لمدة 4 أيام هي عمر البطولة التي تختتم فعالياتها اليوم الأحد، والتي شهدت منافسات قوية بين اللاعبين بحضور كل من الكابتن أحمد زكريا رئيس منطقة الشرقية للكاراتيه والكابتن أسامة البدرى، المدير التنفيذي للمنطقة، ورئيس لجنة المسابقات وعضو اللجنة العليا للمسابقات الدكتور أحمد الزيدي، وعلى هاني المدير المالي.

بالإضافة إلى رئيس لجنة الحكام الحكم الدولي الدكتور أحمد جلال الألفي والحكم الدولي الدكتور عصام صقر، والحكم الدولي الكابتن إبراهيم إبراهيم، والحكم الدولي الدكتور محمد هاشم، والحكم الدولي الكابتن محمود عرابي، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم بالمنطقة، وأعضاء مجلس إدارة منطقة الشرقية للكاراتيه الكباتن أحمد خليل، والكابتن أحمد عرابي، والدكتور تامر سعد، والدكتور أحمد الشوادفي، وبإشراف اللجنة الطبية الدكتور عبدالله أبو زيد، وقام بتغطية البطولة رئيس اللجنة الإعلامية لمنطقة الشرقية للكاراتيه سفيان قنديل.

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