في قافلة الأزهر.. توقيع الكشف الطبي على 1499 مواطنا بالشيخ زويد

نظمت جامعة الازهر بمحافظة شمال سيناء قافلة سكانية متكاملة بمركز ومدينة الشيخ زويد ، طبقاً لتوجهات القيادة السياسية ضمن برنامج (حياة كريمة)، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.



قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 1499 مواطنًا في مختلف التخصصات الطبية وتقديم العلاج اللازم بالمجان.

حيث تم الكشف الطبي تم إجراء فحص معملي لـعدد 102مواطنًا، إجراء 66 أشعة و69 سونار و80 تحليل معملي للمواطنين، بجانب تحويل 14 حالة لاستكمال الفحص والعلاج في المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر.

10 تخصصات طبية:

بدوره قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن القافلة تضم 10 تخصصات طبية وهي الـ "باطنه - مسالك - عظام - رمد - أطفال - جلدية - نساء وتوليد -انف وأذن وحنجرة - جراحة عامة - جهاز هضمي".

كما تم عقد عدد من الندوات التوعية، بجانب توزيع مساعدات اجتماعية على الحالات الأشد احتيناجا عبارة عن 1000 كرتونة مواد غذائية و1750 شنطة مدرسية و600 لعبة أطفال و1500 شنطة ملابس، وتوزيع كمية من الأدوية على مختلف مستشفيات المحافظة، وإجراء امتحانات محو الأمية.

وقالت ريم على يعقوب مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، إن مشاركة وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد ياتى فى اطار خطة العمل لحل القضية السكانية من خلال رصد وتحليل المشكلات المجتمعية كما تم وضع آليات متعددة للعمل على حلها .