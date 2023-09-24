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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى يشيد بمتابعة الرئيس السيسي لاستراتيجية "العربية للتصنيع" لتوطين الصناعة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أشاد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، باستعراض الرئيس عبد الفتاح السيسى لنشاط وخطط ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع، في مختلف المجالات المدنية والعسكرية واستراتيجية تطوير الهيئة خاصة فيما يتعلق بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها وتحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على استخدام المعدات الحديثة ذات الإنتاجية والدقة العالية وكذا الاهتمام بالبحوث الفنية لاسيما من خلال أكاديمية الهيئة للتدريب الهندسي بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأكد " أمين " فى بيان له أصدره اليوم، أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية للمساهمة الحقيقية فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالصناعات المصرية وتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.

وأشاد النائب البرلماني ، بتكليفات الرئيس السيسى للهيئة العربية للتصنيع بمواصلة الجهود الجارية للهيئة في مختلف المجالات وذلك في إطار تلبية متطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة وبما يتفق مع سياسة تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي.

وأشاد النائب أشرف أمين بجهود الهيئة العربية للتصنيع الناجحة فى مساندة ودعم مختلف المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعاً مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

القطاع الخاص المحلي الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوط الانتاج المعدات الحديثة توطين التكنولوجيا الحديثة

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