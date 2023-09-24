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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إزاي تعزز مناعة طفلك قبل دخول المدارس .. أمجد الحداد |فيديو

تعزيز المناعة
تعزيز المناعة

كشف الدكتور أمجد الحداد ، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح عن كيفية تعزيز مناعة الاطفال قبل دخول المدارس وشهر الخريف .

وأوضح " الحداد " ، خلال لقائه لبرنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن الغذاء البروتيني هام جدا لصحة الطفل ، وكذالك السلطة الخضراء ، والابتعاد عن السكريات والدهون .

وتابع " الحداد " ، أن الغذاء المنزلي هو غذاء مناعي ، مشيرا لضرورة الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة ، واللجوء لفاكهة وخضار الموسم ، والتعرض لاشعة الشمس المفيدة .

وشدد على أهمية ممارسة الرياضة لتنشيط الجهاز المناعي ، وابسط رياضة هي المشي ، وكذالك النوم مبكرا والبعد عن السهر .

 

الدكتور أمجد الحداد الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة برنامج صباح الورد

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