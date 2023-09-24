طائرة مسيرة تستهدف مبنى إداريا في كورسك الروسية

قال حاكم مقاطعة كورسك الروسية اليوم الأحد في نبأ عاجل أن : “طائرة مسيرة استهدفت مبنى إداريا وألحقت به أضرارا”.

وقدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية فقدت 390 فردًا أمس، السبت، وفق ما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وقالت هيئة الأركان العامة في إيجازها الصباحي إن القوات الروسية شنت هجمات بخمسة صواريخ و57 غارة جوية و38 هجوماً بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة على القوات الأوكرانية والأهداف المدنية في جميع أنحاء البلاد.

وتعرضت أكثر من 70 مستوطنة في مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون لقصف مدفعي.