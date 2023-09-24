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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرة مسيرة تستهدف مبنى إداريا في كورسك الروسية

صدى البلد

قال حاكم مقاطعة كورسك الروسية اليوم الأحد في نبأ عاجل أن  : “طائرة مسيرة استهدفت مبنى إداريا وألحقت به أضرارا”.

مزاعم أوكرانية بمصرع 390 روسيا خلال ساعات

وقدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية فقدت 390 فردًا أمس، السبت، وفق ما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وقالت هيئة الأركان العامة في إيجازها الصباحي إن القوات الروسية شنت هجمات بخمسة صواريخ و57 غارة جوية و38 هجوماً بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة على القوات الأوكرانية والأهداف المدنية في جميع أنحاء البلاد.

وتعرضت أكثر من 70 مستوطنة في مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون لقصف مدفعي.

 

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