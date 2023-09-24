وزيرة الهجرة تترأس لجان المرحلة الأخيرة لاختيار المتقدمات لبرنامج تأهيل المصريات بالخارج للقيادة

ثمنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، التعاون المثمر بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب NTA، في إطار برنامج تأهيل المصريات بالخارج للقيادة، وما تقدمه الأكاديمية من برامج.

جاء ذلك خلال ترأس الوزيرة إحدى لجان المرحلة الأخيرة للجان الخاصة لاختيار المتقدمات لبرنامج تأهيل المصريات بالخارج للقيادة، بحضور المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب ، وعدد من أعضاء الأكاديمية، حيث تم اختبار عدد من المصريات من دول الخليج والدول الأوروبية.



وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الأحد، أن الوزيرة قالت إن برنامج المصريات بالخارج برنامج متميز يتخرج منه العديد من الشخصيات القيادية ويساهم في تبوأهن المناصب التنفيذية، وتؤهلهن بكافة القدرات القيادية، ويتسم بالحداثة وكذلك البعد الوطني.

وأضافت الوزيرة، أنها التقت عددا من خريجات البرنامج، وتحدثن عن تميز هذا البرنامج، مشيدين بالحكومة المصرية لدعمها المصريين في الخارج، رغم عدم وجودهم في مصر، وبدعم المرأة المصرية في أي مكان توجد به، لافتة إلى أن البرنامج يعد انعكاسا واضحا لاهتمام الدولة المصرية بالمرأة المصرية فى الداخل والخارج، ورسالة مهمة تؤكد أن المرأة المصرية بالخارج لها دور فاعل وجب الاستفادة منه ودمجه في ضوء جهود الدولة في الجمهورية الجديدة.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنه يتم الترويج لبرنامج "تدريب المصريات بالخارج"، خلال لقائها بالجاليات المصرية في مختلف دول العالم ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، والتي تلتقي فيها بالمصريين من مختلف دول العالم عبر الفيديو كونفرانس، ضمن استراتيجية الوزارة للتواصل المستدام مع المصريين بالخارج، والاستماع لمتطلباتهم واحتياجاتهم، وكذلك التعريف بجهود الدولة المصرية لصالحهم.

وأوضحت سها جندي، أنها ستكون فرصة مهمة لدعوة السيدات المصريات خلال هذه اللقاءات (ساعة مع الوزيرة)، للمشاركة في برنامج "تدريب المصريات بالخارج"، مثمنة دور الأكاديمية ومديرها التنفيذي والتعاون المثمر والبَناء مع وزارة الهجرة.