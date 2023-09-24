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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف: مستعدون لاستقبال 100 ألف طالب بالعام الدراسي الجديد

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إنهاء الجامعة لكافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 /2024 بجميع كليات الجامعة، حيث تستقبل الجامعة هذا العام 100 ألف طالب بجميع الفرق الدراسية والدراسات العليا، بينما يبلغ عدد طلاب الفرقة الأولي هذا العام أكثر من   16ألف و500 طالب وطالبة.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن هناك تواصل مستمر مع عمداء الكليات للتأكد من جاهزية المعامل والمدرجات والمكتبات لاستقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية وتواجد وانتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، واستعدادات رعاية الشباب بالكليات وعشيرة الجوالة بها لتنفيذ مهرجان لاستقبال طلاب الكليات.

وأضاف رئيس جامعة بنى سويف، أن المنظومة الأمنية شهدت تطورًا ملحوظًا بالجامعة، حيث تمت زيادة عدد البوابات الأمنية على مداخل ومخارج الجامعة، وتكثيف التواجد الأمني على جميع منافذ الحرم الجامعي غرب وشرق النيل وتزويدها بأحدث أجهزة التفتيش من خلال البوابات الإلكترونية، وأجهزة الأشعة لكشف الحقائب والمعادن، وزيادة عدد كاميرات المراقبة للتسجيل على مدار 24 ساعة.

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى  أن المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب والطالبات بكامل طاقتها، وأن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع.

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وأكد رئيس الجامعة، أنه تم الانتهاء من مختلف أعمال الصيانة في المدن الجامعية من السباكة والدهانات والتجهيزات والأثاث وتطوير قاعات المذاكرة والمطاعم والتطوير الشامل لمباني المدن الجامعية وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة للطلاب المغتربين باعتبار الجامعة هي البيت الثاني لهم، وتهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية بسهولة ويسر.

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