قطع المياه عن قريتين بمركز ببا في بني سويف لإجراء أعمال التعقيم

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف قطع المياه عن قريتي الفقاعي وكفر جمعة بمركز ببا من الساعة العاشرة مساء اليوم، الأحد، وحتى الساعة السادسة صباح غد، الاثنين.

وأرجعت الشركة - في بيان اليوم، الأحد - انقطاع المياه بسبب القيام بأعمال تعقيم بمحطة مياه الفقاعي.

وناشدت المواطنين وأصحاب المخابز وجميع المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.



وأكدت أنه تم تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

