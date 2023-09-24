عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نفس الملابس.. درة تثير الجدل رفقة زوجها | شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة درة، متابعيها صور جديدة لها رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

txt

بشكل مختلف.. هنا شيحة تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

txt

جمبسوت لافت.. بشرى تستعرض جمالها بجلسة تصوير جديدة| شاهد

وتألقت درة، مرتديه جيب جينز بسيطه باللون الأسود، ونسقت معها بلوزة بسيطة وناعمة باللون الاسود أيضا لتكشف جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت درة، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها. 

كما اختارت درة، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور درة

درة صور درة اطلالات درة أخبار درة زوج درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

نجاة وائل جسار وأسرته من الموت.. والفنان يطالب بأمر هام

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة الزمالك

تحول خطير .. صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل تصل النيابة

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

موضوعات متعلقة

قبل بدء الدراسة.. طريقة تحضير البسطرمة

بشكل مختلف.. هنا شيحة تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

جمبسوت لافت.. بشرى تستعرض جمالها بجلسة تصوير جديدة| شاهد

لن تصدق.. نقص هذا الفيتامين يسبب الاكتئاب

اوعى تشيل محفظة باللون ده.. خبيرة علم طاقة تحذر من أمور مهمة

طريقة تحضير الشكلمة بخطوات سهلة وبسيطة

حلاوة المولد.. تعرف على مخاطر السكر على الأطفال

بعد صورتها الأخيرة.. إطلالات أثارت ضجة لـ نسرين طافش

ترشيحاتنا

بعدما خرج من حسابات “الخواجة”| نجم الأهلي يقترب من بطل تونس.. وقرار مفاجئ لكولر بشأن موديست

لو معاك 350 ألف جنيه.. عربيات مستعملة بالسوق المصري

ممثلة شهيرة تصفع زميلها بالقلم على المسرح.. ماذا حدث في مسرحية سيد درويش؟

اكتفاء ذاتي وصوامع جديدة|ماذا تفعل مصر لتضاعف المخزون الاستراتيجي للقمح والسكر والزيت؟

العالم الهولندي يتنبأ بـ زلزال قوي خلال الساعات المقبلة على هذه الدول

سيناتور أمريكي: جيشنا يعامل بشكل أسوأ من القمامة.. ولن أدعم إرسال مساعدات لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اداله الراتب اللي عاوزه..تصرف إيطالي مع مديره عبر تيك توك يثير جدلا..شاهد

نفس الملابس.. درة تثير الجدل رفقة زوجها | شاهد

كان بيشتغل عندي|طليق علا غانم يفتح النار: هذه قصة فيلا السخنة وعرابي وشبرامنت

هيئة الدواء تكشف حقيقة الشعر المبلل والإصابة بالبرد

فيديو

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ