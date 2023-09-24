نفس الملابس.. درة تثير الجدل رفقة زوجها | شاهد

شاركت الفنانة درة، متابعيها صور جديدة لها رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت درة، مرتديه جيب جينز بسيطه باللون الأسود، ونسقت معها بلوزة بسيطة وناعمة باللون الاسود أيضا لتكشف جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت درة، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها.

كما اختارت درة، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور درة