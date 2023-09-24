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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب البحر الأبيض المتوسط.. تفاصيل

زلزال
زلزال

أعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، اليوم الأحد، أن زلزالا قويا ضرب البحر الأبيض المتوسط.

وذكر المرصد أن الزلزال الذي بلغت قوته 3.2 درجة على مقياس ريختر وقع على عمق 9.4 كيلومتر.

وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل التركي، الدكتور أوفجون أحمد إركان، من وقوع زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر في موجلا وزلزال بقوة 6.7 درجة في موش.

وأضاف إركان، أن هناك مقاطعات جديدة معرضة لخطر الزلازل الكبرى، مشيرا إلى أنه من المتوقع حدوث تسونامي أيضا في موجلا، التي لها ساحل على بحر إيجه.

وحذر عالم الزلازل التركي، من أن “هناك إمكانية لحدوث تسونامي بعد وقوع زلازل قوية في جنوب بحر إيجة على سواحل موجلا”.

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وكتب إركان، عبر منصة “إكس”: “أكبر زلزال ستشهده هذه المقاطعات في المستقبل.. ملاطيه: 6,7 ريختر.. كيركلاريلي: 5 ريختر.. مانيسا: 6.9 ريختر، ماردين: 5 ريختر.. موجلا:  7.1  ريختر، موش: 6.7 ريختر… هناك احتمال وقوع تسونامي في زلازل منطقة الاندساس جنوب بحر إيجة على ساحل البحر في موجلا”.

البحر الابيض المتوسط البحر المتوسط زلزال

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