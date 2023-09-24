الحكومة البريطانية تستبعد التخفيضات الضريبية رغم تفاقم الركود وتزايد المظاهرات

قال أبوبكر بشير مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في لندن، إن الحكومة البريطانية استبعدت القيام بإجراء تخفيضات ضريبية رغم تفاقم الركود في البلاد وتزايد الاحتجاجات، وأن الغالبية العظمى من الشباب في بريطانيا كانوا مع قرار البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى معاناة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وأشار أبوبكر بشير، خلال إفادته على الهواء، إلى أن الشباب البريطاني هم أكثر من عانوا على مستوى حرية التنقل وحقوق وفرص التعليم والإقامة والعمل في الاتحاد الأوروبي.

بريكست الاقتصادية

وتابع أن الطبقات الفقيرة والمتوسطة أيضًا من أكثر المتضررين على مستوى تبعات بريكست الاقتصادية، وأن المحافظين عندما سوقوا لبريكست قالوا إنه السبيل الوحيد أمام بريطانيا لإنقاذ اقتصادها وإعادة السيطرة على حدودها لمواجهة الهجرة وإعادة السيطرة الكاملة على سيادتها.

وأكد أنه بعد مرور سنوات على تطبيق البريكست أصبح الاقتصاد البريطاني يعاني من أزمة شديدة ووضع اقتصادي هو الأسوأ منذ عقود، بالإضافة إلى تعقيد ملف الهجرة.

كما أوضح أنه لا يمكن إغفال الجانب السياسي لان الساحة البريطانية على بعد عام من الانتخابات النيابية المقبلة وبناء عليه فإن المعارضة البريطانية وحزب العمال على سبيل المثال التقى منذ أيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فرنسا وناقشا ملف البريكست.

ولفت إلى أن العمال لا يطرحون فكرة العودة إلى الاتحاد الأوروبي بل يؤكدون عدم العودة إلى السوق المشترك والنظام الجمركي الموحد، لكنهم يطالبون بضرورة مراجعة كل ملف البريكست ومناقشة جميع البنود.



