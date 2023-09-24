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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وردة .. تفاصيل دور ياسمين رئيس في فيلم "الفستان الأبيض"

صدى البلد

تقوم ياسمين رئيس حالياً باستكمال تصوير مشاهدها في فيلمها " الفستان الأبيض" وقالت ياسمين "أقوم بدور فتاة تدعي وردة وهي تعمل عاملة بمطعم وجبات سريعة خلال أحداث الفيلم".

 تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر".

 

وقد احتفلت أسرة فيلم الفستان الأبيض مؤخراً بعيد ميلاد  ياسمين رئيس حيث فاجأها فريق العمل خلال تصوير مشاهدها في اللوكشن. فيلم "الفستان الأبيض" بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج وتأليف جيلان عوف.

 

وقد نافست ياسمين رئيس مؤخرًا بفيلم أنا لحبيبي في دور العرض المصرية والعربية، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

ياسمين رئيس السينما المصرية الفستان الابيض هادي الباجوري أنا لحبيبي

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