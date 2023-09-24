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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناتور أمريكي: جيشنا يعامل بشكل أسوأ من القمامة.. ولن أدعم إرسال مساعدات لأوكرانيا

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

قالت عضوة الكونجرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، اليوم إنها لن تصوت لصالح مساعدات جديدة لأوكرانيا بينما يعيش الجيش الأمريكي في «القذارة والصرف الصحي» في قواعده.

وكتبت تايلور جرين، عبر منصة “إكس”، تعليقا علي تقرير حديث صادر عن إدارة التدقيق الحكومية: "وزارة الدفاع في عهد بايدن تجبر القوات الأمريكية على العيش في مياه الصرف الصحي والقذارة في قواعدها الخاصة، لكنها في الوقت نفسه تطالب بالمزيد من الأموال لأوكرانيا! لن أصوت لتمويل حرب بينما يُعامل جيشنا بشكل أسوأ من القمامة".

جاءت تصريحات عضوة الكونجرس الأمريكي، تعليقا علي تقرير حديث صادر عن إدارة التدقيق الحكومية، التي فحصت 12 قاعدة عسكرية ووجدت الكثير من المخالفات هناك، حيث يعيشون في مياه الصرف الصحي، ومكيفات الهواء المعطلة، والعفن، والصراصير، والوجود غير المصرح به للمشردين.

وفي وقت سابق، قالت مارجوري تايلور جرين، إن الولايات المتحدة منخرطة في حرب بالوكالة مع روسيا لأن عائلة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مأزق ولا يمكنها قول لا للرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، قالت جرين: "نحن اليوم في حرب في أوكرانيا، في حرب بالوكالة مع روسيا، لأن بايدن في مأزق… لم يستطع أن يقول لا لزيلينسكي، وما زال لا يستطيع أن يقول لا لزيلينسكي".

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ولفتت عضوة الكونجرس، إلى أنه حتى أثناء تولي جو بايدن منصب نائب الرئيس، تلقت كييف مليار دولار من الولايات المتحدة مقابل إقالة المدعي العام الأوكراني فيكتور شوكين من منصبه.

أوكرانيا الكونجرس أمريكا

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