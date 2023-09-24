عبدالهادي القصبي: 20 مليون مواطن بالمؤسسة الصوفية يؤيدون السيسي بانتخابات الرئاسة 2024

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أن المؤسسة الصوفية أعلنت تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، عبر خوض الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف عبدالهادي القصبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، نطالب الرئيس السيسي بالترشح في الانتخابات، وعدد اتباع الطرق الصوفية 20 مليون مواطن مصري على الأقل، وكلهم يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، إلى أن كل الشعب المصري لديهم حب للطرق الصوفية في الأساس، ونقف جميعنا خلف الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.