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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزهري يرد على مقولة "الاحتفال بالمولد النبوي بدعة"

الأزهر
الأزهر

أكد الشيخ حسن الجنايني من علماء الأزهر الشريف، أن من يقول أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، فإن الحياة التي نعيشها الآن جميعها بدع.

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وأضاف علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج “علامة استفهام”، أن الاحتفال بمولد النبي لا يعني توقيت معنيًا، فالاحتفال بالمولد طوال الوقت وفي أي زمان، معلقًا "احتفي برسول الله ما حييت".

ولفت إلى أن اتباع سنة الرسول، وحب رسول الله، فهذا احتفال بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول له مكانة في كل شيء بالحياة.

وأشار إلى أن علامة من علامات حب سيدنا محمد، هو الجلوس في يوم ويتم الاحتفال بالمولد النبي، ويتم ذكر رسول الله، والصلاة عليه. 
 

الأزهر الازهر الشريف الاحتفال بالمولد النبوي المولد النبوي حسن الجنايني

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